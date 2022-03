America Latina: sottosegretario di Stato Usa in Honduras e Costa Rica tra il 17 e il 19 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario Fernandez sarà affiancato dai leader aziendali statunitensi che hanno risposto alla Call to Action del governo degli Stati Uniti per gli investimenti in America Centrale. Terranno una serie di incontri con autorità locali e con imprenditori per promuovere maggiori investimenti in Honduras per un'ulteriore crescita dell'occupazione e una maggiore inclusione economica e opportunità per gli honduregni. Inoltre, Fernandez incontrerà i gruppi della società civile per promuovere il nostro sostegno agli sforzi essenziali contro la corruzione e i diritti del lavoro.A San José, in Costa Rica, Fernandez parteciperà a un vertice dell'Alleanza per lo sviluppo della democrazia (Add), cui prendono parte il presidente del Costa Rica, Carlos Andrés Alvarado Quesada, il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader Corona, e il presidente di Panama, Laurentino Cortizo Cohen, insieme ad altri funzionari governativi di alto livello di questi tre paesi. Le discussioni in ambito Add riguarderanno "approcci collaborativi per rafforzare le istituzioni democratiche in tutta la regione e promuovere una crescita economica inclusiva". Il sottosegretario parteciperà inoltre ad incontri con rappresentanti del settore privato in cui si discuterà della creazione di un consiglio aziendale in ambito Add, dell'importanza di costruire la resilienza della catena di approvvigionamento, nonché dello sviluppo del 5G e della salute pubblica. Inoltre, si unirà ai rappresentanti di Costa Rica, Panama, Colombia ed Ecuador per discutere del corridoio marino del Pacifico tropicale orientale. (Nys)