- In Francia è stata aperta un'inchiesta per crimini di guerra legata alla morte del cameraman franco-irlandese Pierre Zakrzewski, ucciso in Ucraina insieme alla fixer Oleksandra Kuvshynova. Lo ha reso noto la Procura antiterrorismo francese, che si occupa anche di crimini contro l'umanità. Zakrewski e Kuvshynova lavoravano per l'emittente televisiva statunitense "Fox News".(Frp)