Germania-Vaticano: telefonata Scholz-Papa Francesco su Ucraina

- La situazione in Ucraina, invasa dalla Russia, è stata al centro del colloquio telefonico che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha avuto oggi con Papa Francesco. È quanto comunica lo stesso Scholz con un messaggio su Twitter. Il capo del governo federale afferma di aver convenuto con il Pontefice che “la guerra in Ucraina deve finire immediatamente”. Scholz quindi evidenzia che, data la situazione umanitaria nel Paese, “un cessate il fuoco è urgente e necessario per scongiurare ulteriori sofferenze”. (Geb)