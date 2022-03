Spagna-Slovacchia: incontro Sanchez e Heger, focus su riforma mercato energia e crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è riunito a Bratislava con l'omologo slovacco, Eduard Heger, per discutere la riforma del mercato dell'energia. Lo ha annunciato il premier iberico evidenziando che è necessario "promuovere" nel Consiglio europeo del 24 e 25 marzo per "frenare le impennate dei prezzi che colpiscono l'economia dell'Ue". In merito alla crisi ucraina, Sanchez ha garantito che la Slovacchia "conta sull'impegno della Spagna a ricevere i profughi". (Spm)