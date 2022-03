Cile: Boric annuncia adesione a Trattato di Escazu su giustizia ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato che il suo governo firmerà entro questa settimana l'adesione al Patto di Escazu sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica e alla giustizia in materia ambientale. "Rispetteremo il nostro impegno di ratificare l'accordo e posso assicurare inoltre che prima della prossima Cop27 il Cile sarà pienamente dentro il patto", ha affermato il neo presidente. Adottato il 4 marzo del 2018 nella cittadina della Costa Rica da cui prende il nome, si tratta di un accordo giuridicamente vincolante derivato dalla Conferenza Onu Rio+20 che rappresenta inoltre il primo trattato regionale latinoamericano in materia ambientale e l'unico al mondo a contenere disposizioni specifiche per la protezione degli attivisti ambientali. (segue) (Abu)