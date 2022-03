Cile: Boric annuncia adesione a Trattato di Escazu su giustizia ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 33 paesi della regione sono ad oggi 24 quelli che hanno firmato il trattato entro la data di scadenza del 26 settembre del 2020 e di questi 24, undici non lo hanno ancora ratificato. La segretaria della Commissione economica per l'America Latina ed i Caraibi (Cepal), Alicia Barcena è tra i principali promotori del patto. "L'adozione dell'accordo di Escazu segna un momento senza precedenti per il multilateralismo regionale che punta allo sviluppo sostenibile, si tratta del primo trattato regionale ambientale dell'America Latina ed il primo al mondo che protegge specificamente i difensori del medio ambiente, un fatto particolarmente importante nella nostra regione", aveva detto Barcena dopo l'annuncio dell'accordo. (segue) (Abu)