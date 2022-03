Brasile: Bolsonaro annuncia declassamento della pandemia di Covid-19 a endemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bolsonaro, le misure sanitarie contro il nuovo coronavirus "non sono più giustificate" e non sono più adottate dalla popolazione. Durante la pandemia, il presidente è stato contrario sia all'uso di mascherine sia all'introduzione di misure di distanziamento sociale e ha ripetutamente violato le norme e le linee guida del ministero della Salute contro la diffusione del virus, non utilizzando la mascherina e promuovendo assembramenti. "Non c'è davvero più alcuna giustificazione per tutte queste precauzioni per questo virus. Sia nei preparativi di Carnevale che sulle spiagge, che la gente ha praticamente abbandonato maschere e altre precauzioni. Perché il virus è praticamente finito", ha detto. Nell'intervista Bolsonaro ha elogiato anche la campagna di vaccinazione contro il covid-19. "Il vaccino ha raggiunto tutti in Brasile e crediamo che la questione del virus sia sotto controllo", ha dichiarato. (Brb)