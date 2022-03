Brasile: i porti definiscono corsie preferenziali per lo scarico di fertilizzanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias, si trova in missione in Canada, alla ricerca di nuovi fornitori di fertilizzanti. "Giornata di incontri con i rappresentanti delle aziende di fertilizzanti per discutere del momento attuale che sta attraversando il settore. Il Canada è il principale fornitore mondiale di potassio ed è importante contare sul supporto delle sue aziende per garantire la fornitura di questo asset al nostro settore agroalimentare", ha dichiarato la ministra in una pubblicazione su Twitter. "Secondo Canpotex, che esporta potassio prodotto dalle due principali società minerarie, l'idea è quella di aumentare il volume delle vendite in Brasile oltre i 4 milioni di tonnellate all'anno. Continuiamo a parlare con diversi fornitori affinché il nostro agro continui a garantire la sicurezza alimentare per il Brasile e il mondo", ha concluso Dias. (segue) (Brb)