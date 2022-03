Brasile: Banca centrale eleva tassi di interesse all'11,75 per cento, più alto dal 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo a giugno 2021 il Copom aveva alzato il tasso di 0,75 punti percentuali ad ogni riunione (che si tiene ogni sei settimane). All'inizio di agosto, la Bc aveva iniziato ad aumentare il Selic di 1 punto percentuale a ogni riunione. Nelle decisioni di ottobre, dicembre e febbraio 2022, il Copom aveva incrementato il tasso di 1,5 punti in un'unica sessione. Nella riunione di ieri l'intensità è diminuita a un punto percentuale. In un comunicato diffuso al termine della riunione il Copom ha inoltre già informato che dovrebbe alzare nuovamente il tasso di un punto percentuale in occasione della prossima riunione, prevista tra sei settimane, portando il Selic al 12,75. (segue) (Brb)