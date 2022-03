Brasile: Bolsonaro annuncia declassamento della pandemia di Covid-19 a endemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo dovrebbe disporre il declassamento della pandemia di nuovo coronavirus a "endemia" entro la fine di marzo. La modifica dovrebbe essere effettuata attraverso un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Marcelo Queiroga. "Queiroga ha già segnalato qualche giorno fa che sarebbe stata fatta un'ordinanza, come definito dalla legge, per uscire dalla pandemia ed entrare nell'endemia. In altre parole, questo dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese", ha detto il capo dello stato in un'intervista a "Tv Ponta Negra". Con il passaggio da pandemia a endemia il trattamento della covid-19 non sarà più gestito come un'emergenza sanitaria. Pertanto, le misure per il contenimento della circolazione del virus, come l'uso delle mascherine o la necessità di certificato di vaccinazione, non potranno più essere applicate. (segue) (Brb)