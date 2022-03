Libia: Onu, mantenere obiettivi raggiunti e garantire aspirazioni elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'impasse politica che minaccia di vedere la Libia nuovamente fratturata dalla divisione in due governi paralleli, la priorità deve essere quella di salvaguardare gli obiettivi raggiunti con fatica e soddisfare le aspirazioni elettorali di quasi tre milioni di elettori libici. Lo ha detto il capo degli Affari politici delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, al Consiglio di sicurezza Onu. Il sottosegretario generale, con delega agli Affari politici e al Consolidamento della pace, ha anche messo in luce un aumento delle segnalazioni di violazioni dei diritti umani, incitamento all'odio, diffamazione e minacce, nonché violenze contro attivisti, giornalisti e attori politici. "La Libia sta ora affrontando una nuova fase di polarizzazione politica, che rischia di dividere ancora una volta le sue istituzioni e vanificare gli obiettivi raggiunti negli ultimi due anni", ha avvertito. DiCarlo ha ricordato che le ultime elezioni programmate in Libia – previste per dicembre 2021 – sono state rinviate, con la Commissione elettorale nazionale del Paese che ha citato inadeguatezze nella legislazione elettorale e problemi relativi all'ammissibilità dei candidati. A febbraio, la Camera dei rappresentanti di Tobruk ha votato per designare Fathi Bashagha come nuovo primo ministro, nonostante le obiezioni del premier riconosciuto a livello internazionale, Abdulhamid Dabaiba, che si è rifiutato di dimettersi.(Nys)