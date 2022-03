Brasile: i porti definiscono corsie preferenziali per lo scarico di fertilizzanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile importa circa l'85 per cento dei fertilizzanti che consuma appartenenti al cosiddetto gruppo "NPK" (azoto, fosforo e potassio). Nel caso del potassio e dell'azoto, la dipendenza dall'estero raggiunge il 95 per cento, per il fosforo la dipendenza è al 93 per cento. La Russia fornisce tutti e 3 i prodotti al Brasile e ad altri paesi, pari complessivamente al 23 per cento dei fertilizzanti importati da Brasilia. Nel 2021 circa il 60 per cento del flusso commerciale, 3,5 miliardi di dollari dei 5,6 miliardi di dollari che il Brasile ha importato dai russi, ha riguardato questa voce. Nel 2021 gli acquisti sono aumentati del 107,4 per cento rispetto al 2020. Le sanzioni finanziarie applicate contro Mosca a seguito dell'invasione dell'Ucraina, dovrebbero incidere sulle esportazioni di fertilizzanti. (segue) (Brb)