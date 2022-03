Brasile: i porti definiscono corsie preferenziali per lo scarico di fertilizzanti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha già dal canto suo presentato un piano a lungo termine per aumentare la produzione nazionale di fertilizzanti per ridurre la dipendenza quasi totale dai mercati esteri. La strategia, si regge sua alcuni obiettivi strategici principali: rimettere in funzione e modernizzare gli impianti esistenti, creare le condizioni per attrarre investimenti sull'intera filiera, stabilire condizioni che renda più vantaggiosa la produzione dei fertilizzanti per migliorare l'offerta del mercato brasiliano, ampliare gli investimenti in ricerca e sviluppo della filiera dei fertilizzanti nel Paese e adattare l'infrastruttura per l'integrazione dei centri logistici. Le misure previste comprendono la razionalizzazione delle licenze ambientali per i depositi, la creazione di linee di finanziamento con banche pubbliche e private, l'offerta di incentivi fiscali e l'incoraggiamento alla costruzione e al completamento di impianti di fertilizzazione a Tres Lagoas (Mato Grosso do Sul), Uberaba (Minas Gerais) e Linhares (Espirito Santo). Tra le misure immediate, il governo ha inserito la creazione di un consiglio nazionale sui fertilizzanti, che discuterà le azioni per il settore. (Brb)