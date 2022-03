Brasile: Bolsonaro partecipa a posa prima pietra dell'unità di assistenza sociale a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra dell'unità di risonanza magnetica presso l'ospedale Santo Antonio gestito dall'istituto filantropico delle Opere Sociali Irma Dulce (Osid), nella capitale dello stato brasiliano di Bahia, Salvador. "Mi sento a mio agio e tranquillo per poter, attraverso il nostro governo, collaborare con le opere sociali di suor Dulce", ha detto Bolsonaro. Il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, ha affermato che i lavori fanno parte di un investimento in favore del "popolo di Bahia" e contribuirà a migliorare la qualità della salute della popolazione dello stato. Il ministro ha anche affermato che la nuova unità ha ricevuto un finanziamento di 9 milioni di real (1,54 miliardi di euro) da utilizzare per acquisire apparecchiature per tomografia computerizzata, raggi X e risonanza magnetica. "Questo lavoro è fondamentale perché consentirà diagnosi accurate attraverso sofisticate apparecchiature di imaging", ha affermato Queiroga. Le Opere Sociali di suor Dulce sono iniziate nel 1959, per opera di suor Dulce, la prima santa brasiliana. L'ospedale effettua, ogni anno, circa 2,2 milioni di interventi ambulatoriali, 12mila interventi chirurgici e 18mila ricoveri in 954 posti letto ospedalieri per la cura di patologie cliniche e chirurgiche.(Nys)