"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- VARIE- Primo Forum Cittadino sulle politiche in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata. Intervengono: Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio; Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative e Presidente del Forum; Svetlana Celli, Presidente dell'Assemblea Capitolina; Andrea Catarci, Assessore al Decentramento, alla Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti; Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma; Bruno Corda, Prefetto, Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Maria Antonietta Ciriaco, Presidente Terza Sezione Penale del Tribunale di Roma; Francesco Greco, Consigliere per la legalità dell'Amministrazione Capitolina; Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio Antimafia Regione Lazio; Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. A seguire si apriranno i lavori del Forum con gli interventi degli iscritti. Diretta streaming sul sito del comune di Roma. Roma, Campidoglio, Aula Giulio Cesare. (ore 9:00)- “L’integrazione Treno- Aereo. L’accordo sull’intermodalità sostenibile. Conferenza stampa congiunta di Aeroporti di Roma e Ferrovie dello Stato. Parteciperanno: Claudio De Vincenti, presidente AdR, Marco Troncone, amministratore delegato AdR, Pierluigi Di Palma, presidente Enac, Luigi Ferraris, amministratore delegato Fs, Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. Fiumicino, Aeroporto Leonardo da Vinci, Plaza Premium Lounge Area di imbarco E (ore 11:30). Meeting point, Terminal 3 area partenze, ingresso 1 (ore 10:15) (segue) (Rer)