Germania-Ucraina: Scholz, tutto il sostegno a Kiev nei negoziati con Russia

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso all'Ucraina tutto il sostegno della Germania nei negoziati con la Russia per porre fine alla guerra nell'ex repubblica sovietica. Durante la conferenza stampa con la prima ministra della Finlandia Sanna Marin, che ha incontrato oggi a Berlino, il capo del governo federale ha dichiarato che il proprio esecutivo sta facendo “di tutto” al fine di garantire che le trattative tra Ucraina e Russia abbiano “una possibilità” di riuscita. Allo stesso tempo, Scholz ha nuovamente esortato il presidente russo, Vladimir Putin, a porre “immediatamente” fine alle ostilità. Il cancelliere ha aggiunto che il governo federale è in comunicazione con le parti in conflitto e sta chiarendo a Putin quali sono le posizioni della Germania, dell'Ue e della Nato sulla guerra. “Ciò serve a sostenere le possibilità di azione dell'Ucraina nei negoziati”, ha continuato Scholz. Tuttavia, come evidenziato dal cancelliere, “è l'Ucraina che deve decidere quale risultato vuole accettare o meno. Non sono affari nostri né di nessun altro”. Si tratta infatti della sovranità del Paese, ha infine osservato Scholz. (Geb)