Imprese: Thyssenkrupp, guerra in Ucraina deteriorerà sviluppo delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha comunicato che la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina provocherà un “deterioramento” delle proprie attività, a causa di effetti diretti e indiretti. Secondo il gruppo, il conflitto influirà anche sulla possibile scissione del comparto siderurgico. L'azienda rimane convinta che la costituzione autonoma di tale settore aprirebbe “ottime prospettive future”. Tuttavia, come evidenziato da Thyssenkrupp, “al momento non è possibile effettuare una dichiarazione di fattibilità a causa delle attuali condizioni economiche”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a febbraio scorso, il conglomerato aveva registrato per l'esercizio 2021-2022 un reddito operativo (Ebit) rettificato tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro, nonché un utile netto di almeno 1 miliardo di euro. Ora, sebbene le vendite in Russia e Ucraina abbiano rappresentato meno dell'1 per cento del totale, Thyssenkrupp prevede che “le conseguenze macroeconomiche e geopolitiche di vasta portata della guerra (...) influenzeranno lo sviluppo dell'attività del gruppo”. A ogni modo, il consiglio di amministrazione continua a prevedere che l'Ebit rettificato nel secondo trimestre supererà quello di 378 milioni di euro registrato nei tre mesi precedenti.(Geb)