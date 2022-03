Ucraina: Blinken, da Usa 800 milioni di dollari in aiuti per sicurezza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, i loro alleati e partner sono fermi a sostegno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e continuamo ad accelerare l'assistenza alla sicurezza del Paese. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, annunciando lo stanziamento di 800 milioni di dollari per la difesa dell'Ucraina. "Ho immediatamente autorizzato, in base a una delega del presidente (Joe Biden) eseguita oggi, un prelievo presidenziale di assistenza militare del valore di 800 milioni di dollari per la difesa dell'Ucraina", ha annunciato il capo della diplomazia di Washington. "Questa autorizzazione è il quinto prelievo di attrezzature dalle scorte del dipartimento della Difesa per l'Ucraina negli ultimi 6 mesi. Insieme ai 200 milioni di dollari autorizzati il 12 marzo, l'assistenza alla sicurezza totale da parte degli Stati Uniti all'Ucraina ammonterà così a 1 miliardo di dollari solo nell'ultima settimana", ha aggiunto.(Nys)