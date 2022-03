Ucraina: Stati Uniti riuniscono task force alleati per sanzioni a oligarchi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, e il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland hanno incontrato oggi virtualmente rappresentanti di Italia, Australia, Canada, Germania, Francia, Giappone, Regno Unito e Commissione europea per lanciare la task force multilaterale denominata "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs" (Repo), la cui formazione è stata annunciata per la prima volta dai leader il 26 febbraio scorso a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. La task force, composta dai ministeri delle Finanze e della Giustizia (o dell'Interno) di ciascun paese, si è impegnata a utilizzare le rispettive autorità di concerto con altri ministeri per raccogliere e condividere informazioni al fine di intraprendere azioni concrete, comprese sanzioni, congelamento dei beni e sequestro di beni e procedimenti penali. "La cooperazione tra il governo degli Stati Uniti e partner stranieri ha già prodotto notevoli successi. Solo nelle ultime tre settimane, le informazioni fornite dalle forze dell'ordine statunitensi ai partner stranieri hanno contribuito a congelare beni controllati da individui ed entità sanzionati. Collettivamente, si stima che le imbarcazioni (congelate) valgano centinaia di milioni di dollari", si legge in una nota del dipartimento del Tesoro Usa. "Le nostre sanzioni, restrizioni commerciali e altre misure hanno già imposto costi significativi alla Russia, alla sua leadership e a coloro che hanno consentito l'invasione di (Vladimir) Putin in Ucraina", ha affermato Yellen. "Questa task force multilaterale aumenterà ulteriormente quei costi, galvanizzando sforzi coordinati per congelare e sequestrare i beni di questi individui nelle giurisdizioni di tutto il mondo e negare un rifugio sicuro per i loro guadagni illeciti", ha aggiunto.(Nys)