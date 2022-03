Brasile: i porti definiscono corsie preferenziali per lo scarico di fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture del Brasile, Tarcisio de Freitas, ha affermato che il governo federale ha istituito un regime speciale nei porti del paese che prevede l'istituzione di corsie preferenziali per la ricezione e lo sbarco di fertilizzanti. Le navi che arrivano in Brasile con queste merci non dovranno più rispettare la fila per lo scarico. La misura è stata adottata di fronte al rischio di rallentamento nelle forniture di questo asset fondamentale per l'agricoltura brasiliana dalla Russia, a causa della guerra in Ucraina. "Abbiamo già predisposto uno schema nei porti che riceveranno fertilizzanti, in modo che questo scarico avvenga il più rapidamente possibile. Abbiamo coordinato il lavoro tra il ministero dell'Agricoltura e il ministero delle Infrastrutture in modo da non avere una nave fertilizzante in fila", ha sottolineato il ministro a margine della partecipazione a una fiera del settore ferroviario. (segue) (Brb)