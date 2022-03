Cybersicurezza: Satta a Gelmini, regione Sardegna ha già attivato specifiche iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come regione Sardegna abbiamo già attivato specifiche iniziative in tema di sicurezza informatica e lo scorso 2 marzo, per potenziare le attività di formazione, è nata l'Accademia della sicurezza informatica, con l'obiettivo di preparare il personale regionale e degli enti locali che si trova in prima linea nella gestione degli incidenti informatici. E' fondamentale aumentare la loro consapevolezza sui rischi informatici e sulle vulnerabilità insite nei sistemi informatici, fornendo gli strumenti utili per la prevenzione e la gestione di eventuali casi di crisi". Lo ha detto l'assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, durante l'incontro (in videoconferenza) sul tema "Cybersicurezza, situazione e prospettive", al quale hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il sottosegretario Franco Gabrielli e il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza, Roberto Baldoni. Durante l'incontro è emersa la necessità di attuare interventi urgenti che anticipino e limitino il rischio di incidenti informatici e innalzino i livelli di sicurezza uniformi sull'intero territorio nazionale, anche alla luce della situazione internazionale e del crescente numero di minacce per la cybersicurezza. "In particolare - ha aggiunto l'assessore Satta - è stato progettato un percorso formativo che prevede attività di formazione e informazione sulle principali minacce informatiche, sui rischi più diffusi e sui principi fondamentali di prevenzione e attività pratiche di addestramento attraverso specifiche esercitazioni durante le quali viene simulato un cyber attacco, alla presenza della Polizia Postale, così da allenare i partecipanti alla risoluzione dei problemi derivanti dalla crisi". (segue) (Rsc)