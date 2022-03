Cybersicurezza: Satta a Gelmini, regione Sardegna ha già attivato specifiche iniziative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima esercitazione si è tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'Accademia e ha visto coinvolti 70 dipendenti della Pubblica amministrazione, che per un'intera giornata si sono sfidati in squadre impegnate nella simulazione della difesa da un attacco cibernetico, affrontando non solo specifiche problematiche tecniche, ma anche tutte le tematiche di natura organizzativa derivanti dalla situazione di crisi, con l'obiettivo di comprendere l'importanza della collaborazione applicata alla gestione di un'incidente informatico. Le attività dell'Accademia sono svolte nell'ambito di un più ampio programma di cybersicurezza realizzato in collaborazione con l'Università e la Polizia postale di Cagliari. (Rsc)