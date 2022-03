Energia: Ciriani (Fd'I), governo deve darsi smossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La situazione del caro energia e del caro benzina "è drammatica per l'intera economia nazionale e il governo deve darsi una smossa. Da quello che sappiamo gli interventi previsti ci sembrano del tutto insufficienti. Oggi il ministro Cingolani in Aula al Senato non ha detto cosa intende fare il governo e piuttosto l'impressione è che non ci si renda della gravità della situazione. Ha parlato di speculazione, ma non c'è chiarezza su come saranno ridotte le accise. Ad esempio, non ci convince la proposta di 'accisa mobile'. E' una misura che rischia di essere insufficiente, piuttosto si deve intervenire anche sull'Iva in maniera decisa perché l'economia italiana non può reggere a lungo in questa situazione. Ecco, Fratelli d'Italia si attende risposte urgenti e molto forti". Lo ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, ai microfoni dei telegiornali Rai. (Rin)