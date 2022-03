Ucraina: Slovacchia potrebbe trasferire suoi sistemi di difesa aerea S-300 a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia potrebbe trasferire i suoi sistemi di difesa aerea S-300 all'Ucraina. E' quanto riferito dalla portavoce del ministero della Difesa di Bratislava, Martina Koval Kakascikova, secondo cui il tema sarà affrontato domani durante la visita del segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a Bratislava. La Slovacchia non ha obiezioni a fornire i suoi S-300 all'Ucraina, ha affermato la portavoce. "Ma non possiamo sbarazzarci di un sistema che protegge il nostro spazio aereo se non abbiamo alcun sostituto", ha aggiunto Kakascikova. I sistemi di difesa antiaerea di produzione sovietica potrebbero essere preziosi per contrastare gli attacchi aerei russi contro le città ucraine e altri obiettivi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha menzionato gli S-300 quando ha parlato oggi in videocollegamento con il Congresso Usa, facendo appello a sistemi antiaerei che consentirebbero all'Ucraina di "chiudere i cieli" agli aerei da guerra e ai missili russi. Il presidente Joe Biden ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti potrebbero a fornire sistemi di difesa aerea a lungo raggio all'Ucraina, ma non ha fornito dettagli. Al momento non si è mai parlato della possibile fornitura di S-300, sistemi che oltre alla Slovacchia sono in dotazione di altri due Paesi membri della Nato: Grecia e Bulgaria. (Vap)