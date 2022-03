Germania-Norvegia: dichiarazione congiunta su cooperazione per l'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, la conversione dal gas naturale convenzionale all'idrogeno verde o ai suoi derivati, come l'ammoniaca, deve ora essere avviata “ancora più rapidamente”. In questo contesto, Germania e Norvegia intendono, inoltre, “valutare la costruzione di un gasdotto” che le unisca, con cui “in futuro” potrebbe essere trasportato idrogeno verde. A tal fine, i due Stati concordano che uno studio di fattibilità venga redatto rapidamente per chiarire se e sotto quali aspetti una tale infrastruttura abbia senso”. Secondo Germania e Norvegia, “quando si sviluppano piani per la costruzione di gasdotti, dovrebbe essere esaminato anche il ruolo che l'idrogeno blu può svolgere come transizione verso l'idrogeno verde”. È “chiaro per entrambi i Paesi” che l'idrogeno blu può rappresentare “soltanto una transizione per far avanzare più rapidamente l'idrogeno verde e renderlo più economico”. (Geb)