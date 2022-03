Vino: Centinaio, su sostenibilità Italia si conferma all’avanguardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente abbiamo portato a casa una misura che era particolarmente attesa dalla filiera e che consentirà al vino italiano di avere un’ulteriore certificazione di qualità che si traduce anche in maggior valore in grado di rafforzare la leadership internazionale del nostro Paese". Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, commenta in una nota l’approvazione del disciplinare di certificazione nazionale della sostenibilità della filiera vitivinicola. Il sottosegretario con delega al settore evidenzia come, "grazie allo standard unico di sostenibilità, il nostro Paese si conferma all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei, e non solo. L’Italia si distingue ancora una volta per la qualità dei suoi prodotti, le buone pratiche, l’innovazione e il rispetto del pianeta", conclude Centinaio. (Com)