Italia-America Latina: Iila, vicepresidente Colombia a chiusura VI Forum imprese pmi (3)

- La cerimonia è proseguita con un panel dedicato alle nuove politiche pubbliche per le PMI, con le interessanti presentazioni di: Johana Odriozola, Vice Ministra de Economía y Planificación, Cuba; Carla Muirragui, Vice Ministra de Producción e Industrias, Ecuador; Adriana Mira, Vice Ministra de Relaciones Exteriores, El Salvador; Laura Suazo, Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería, Honduras; Justa Pérez, Ministra de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, de Nicaragua (da remoto); Isaac Godoy, Vice Ministro de las MIPYMEs del Paraguay; Eduardo Martinetti, Ambasciatore del Perú in Italia; Jorge Morales, Vice Ministro de Fomento a las MIPYMES, Repubblica Dominicana; Walter Verri, Subsecretario de Industria, Energía y Minería, Uruguay. José Luis Rhi-Sausi, coordinatore IILA del Foro, ha concluso questa edizione dell'evento sottolineando l'altissima qualità dei partecipanti e i risultati già visibili in termini di conoscenza delle realtà italiana e latinoamericana e dando appuntamento ai partecipanti alla VII edizione del Forum delle PMI che si svolgerà in Italia l'anno prossimo. (Res)