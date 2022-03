Ucraina-Canada: Zelensky ringrazia Trudeau per sostegno durante invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, per il sostegno di Ottawa a Kiev a fronte dell'invasione russa in corso. Lo rende noto lo stesso Zelensky su Twitter. "Ho avuto un colloquio con un altro vero amico dell'Ucraina, il primo ministro canadese Justin Trudeau. L'ho ringraziato per il significativo supporto nella guerra con la Russia. Dobbiamo rafforzare la coalizione contro la guerra. L'obiettivo comune è la pace in Ucraina", ha affermato il capo dello Stato. (Kiu)