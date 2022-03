Agroalimentare: Mipaaf, approvato disciplinare di certificazione nazionale sostenibilità filiera vitivinicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- È stato approvato il disciplinare di certificazione nazionale della sostenibilità della filiera vitivinicola. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in un comunicato. Il decreto, particolarmente atteso da tutti gli operatori del settore, mette a sistema le buone pratiche e le esperienze condotte in materia di sostenibilità nel settore vitivinicolo, attraverso i vari schemi di certificazione della qualità sostenibile operanti a livello nazionale. La filiera vitivinicola italiana, attraverso lo standard unico di sostenibilità, si dota così - prosegue la nota - di un nuovo strumento di intervento, finalizzato a garantire una vitivinicoltura più sostenibile e in linea con i più recenti indirizzi contenuti delle diverse strategie europee e declinate dalla nuova Politica agricola comune. Per l’annualità 2022, la certificazione della sostenibilità vitivinicola verrà avviata utilizzando le procedure e gli standard previsti dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (Sqnpi), in attesa del completamento del processo di integrazione dei diversi sistemi, da portare a termine nell’annualità 2023. (Com)