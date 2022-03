Egitto: esercito inizia distribuzione generi alimentari a prezzi ridotti del 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito egiziano ha iniziato a fornire generi alimentari di base a prezzi ridotti del 60 per cento presso alcuni punti vendita fissi e mobili. Lo ha reso noto il portavoce militare Gharib Abdel Hafez, secondo il quale la decisione è stata presa in vista del mese di Ramadan che inizierà il prossimo 12 aprile. L’Autorità logistica delle Forze armate egiziane ha iniziato a preparare quasi un milione di razioni alimentari da vendere scontate del 60 per cento. Il portavoce ha dichiarato che la decisione è stata presa in attuazione delle direttive del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.(Cae)