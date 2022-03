Ucraina: Raggi (M5s), lieti che garante infanzia ci abbia ascoltato, percorso tutori inizi presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Siamo lieti che la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, abbia ascoltato la nostra richiesta, espressa con lettera, per l'attivazione di un percorso di formazione ad hoc per quanti, con generosità e sensibilità, siano pronti ad accogliere profughi minori ucraini". Così, in una nota, la consigliera capitolina M5s, Virginia Raggi. "Di fronte alla drammatica situazione vissuta dalla popolazione e, in particolare, dai più piccoli, inconsapevoli vittime, per offrire una prima concreta risposta istituzionale, auspichiamo che gli appositi necessari corsi per tutori siano al più presto avviati. Commuove davvero la rete di solidarietà che spontaneamente si sta attivando nel nostro paese, rivelando una volta di più il grande cuore dell'Italia e della Capitale. I minori non accompagnati, smarriti, strappati dalle loro case e dai loro familiari hanno bisogno di tante cure, di affetto e tutela adeguata. Poter disporre di tutori già formati, persone selezionate e qualificate, nel rigoroso rispetto delle regole e con tutta l'attenzione che tale delicatissima questione richiede, è un primo sostegno ed importante aiuto a queste giovani vite, per proteggerle ed infondere loro speranza nel futuro".(Com)