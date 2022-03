Difesa: D’Attis (FI), inaccettabile lancio pietre contro nave Carabiniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non condivido le contestazioni e addirittura il lancio di pietre inscenate a Taranto mentre transitava nel porto la nostra nave 'Carabiniere'. Lo dichiara Mauro D'Attis, deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia. “I nostri militari - prosegue - vanno per 'combattere la guerra', per la pace. Cosa che non è come giocare alla playstation o buttare le pietre dal ponte girevole". "Onore alle nostre Forze Armate", conclude. (Rin)