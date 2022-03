Grecia: governo annuncia 1,1 miliardi di euro per sostenere cittadini colpiti da aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato nuove misure a sostegno dei cittadini di fronte all'aumento dei prezzi. Parlando in diretta televisiva, Mitsotakis ha detto che 1,1 miliardi di euro saranno utilizzati per alleggerire il peso della crisi su 3,2 milioni di cittadini ellenici a reddito medio basso. "Le misure risponderanno a tutte le manifestazioni degli aumenti dei prezzi", ha assicurato il premier spiegando che il governo fornirà aiuti "alle famiglie con bambini, che affrontano aumenti delle spese". Il governo, secondo Mitsotakis, alleggerirà il peso degli aumenti delle bollette energetiche e assorbirà parzialmente l'aumento nel costo dei carburanti determinato dalla guerra in Ucraina. "Ci sono anche misure speciali per gli agricoltori e le piccole imprese, che sono state particolarmente colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia", ha detto.(Gra)