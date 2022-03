Ucraina: Sandri, (Blackrock Italia), da guerra danni per prossimi decenni, ma non fermerà la transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra, che ci auguriamo finisca il prima possibile, sta producendo dei danni che si porteranno avanti nei prossimi decenni, ma non cambierà la strada verso la decarbonizzazione, anzi sarà un acceleratore ulteriore verso la sostenibilità ambientale". Lo ha detto Giovanni Sandri, Country Manager di BlackRock Italia intervenendo a "Finanza sostenibile: proposte per affrontare le sfide future" alla sede di Assolombarda, in via Pantano a Milano. "La transizione - ha proseguito - richiederà decenni e un processo che sarà discontinuo e avrà accelerazioni e rallentamenti. Sicuramente nei prossimi due o quattro anni la priorità sarà la sicurezza energetica, vedremo una situazione di ricarbonizzazione, ma questo non cambia l'obiettivo di lungo termine, semmai verrà accelerato". (Rem)