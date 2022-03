© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi ho partecipato alla riunione informale in videoconferenza dei ministri dell’Istruzione dell’Unione Europea, per garantire una risposta coordinata e solidale alla guerra in Ucraina, nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell’accoglienza e della continuità educativa”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. (Rin)