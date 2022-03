© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore comunale allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Beauty Week, dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.Palazzo Marino, sala Alessi, piazza della Scala, 2 (ore 11)L'assessore comunale a welfare e salute, Lamberto Bertolé, visita "ColorAid", il progetto di edilizia etica che mette in comunicazione il mondo dell'edilizia e del colore con quello del sociale e che ogni anno dona una ristrutturazione e la riqualificazione cromatica a una struttura di accoglienza.Centro Sai, via Gorlini, 1 (ore 11:45)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione della teca contenente i resti della "Quarto Savona 15", l'autovettura di scorta del giudice Giovanni Falcone.Piazzetta Reale, piazza del Duomo, 12 (ore 15)Gli assessori comunali a welfare e salute, Lamberto Bertolè, e alla sicurezza e protezione civile, Marco Granelli partecipano all'inaugurazione del punto di informazioni e di screening sanitario allestito presso la Stazione Centrale di Milano per i profughi ucraini che arrivano sul territorio.Sottopasso Mortirolo, angolo via Sammartini (ore 15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala visita lo Spazio Mamme Milano.Piazzetta Capuana, Quarto Oggiaro/Mi (ore 16:30)REGIONEL'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla terza e ultima giornata di convegni sui temi della mobilità, organizzati in collaborazione con Fnm, con focus sull'idrogeno.Diretta streaming (ore 10:30)L'assessore regionale alla formazione e lavoro, Melania Rizzoli, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Beauty Week, evento dedicato alla cultura della bellezza e del benessere. Presente anche il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti.Palazzo Marino, sala Alessi, piazza della Scala, 2 (ore 11)L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla cerimonia di inaugurazione di un ulivo e una targa in memoria delle stragi mafiose in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e le donne e gli uomini della scorta.Scuola secondaria G. Bertazzolo, via della Conciliazione, 75, Mantova (ore 11:45)L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa all'inaugurazione della teca contenente i resti della Quarto Savona 15, l'autovettura di scorta del giudice Giovanni Falcone.Piazzetta Reale, piazza del Duomo, 12 (ore 15)Gli assessori regionali a territorio e protezione civile, Pietro Foroni, e a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipano all'inaugurazione del punto di informazioni e di screening sanitario allestito presso la Stazione Centrale di Milano per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione ucraina sul territorio.Sottopasso Mortirolo, angolo via Sammartini (ore 15)VARIEIl Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici della sezione Polmetro dell’Ufficio prevenzione generale. Presente anche l'ad di Atm, Arrigo Giana. Durante la cerimonia viene siglato un protocollo di intesa tra la Questura di Milano e l’Azienda Trasporti Milanesi per rafforzare la collaborazioneStazione MM Cadorna (ore 11)Il rettore della Iulm, Gianni Canova, interviene alla presentazione del report "Italia in bici: scenari, protagonisti e indotto". Presente anche l'ad di Repower Italia, Fabio Bocchiola.Iulm 6, Sala dei 146, via Carlo Bo, 7 (ore 15)L'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini presenta l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2021, a margine della riunione del consiglio di amministrazione di A2A.Conference call (ore 16:30)Il primo vicepresidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro, partecipa all'incontro "Quale futuro per l'agricoltura lombarda. L'agricoltura professionale lombarda tra economia, società, ambiente e la nuova Pac proiettata al 2030". Presenti anche il consigliere regionale del Partito democratico, Matteo Piloni, e la vicepresidente della commissione agricoltura alla Camera dei deputati, Susanna Cenni.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 18)Il direttore artistico di Triennale Milano Teatro, Umberto Angelini, partecipa all'anniversario per i 100 anni dalla nascita di Giorgio Strehler. Presenti anche il presidente dell'Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Marco Tortoioli Ricci e lo storico dei linguaggi della comunicazione visiva, Mara Campana.Triennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18)L'Associazione Amici della Scala presenta l'incontro “Le maschere del libertino (chi son io tu non saprai)” il prima della prima del “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart. Interviene lo psichiatra e scrittore Vittorio Lingiardi.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 18) (Rem)