Ucraina: Viminale, altri 3.530 posti in sistema rete accoglienza Sai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha avviato la procedura per ampliare il sistema della rete Sai di 3.530 posti da destinare con priorità ai nuclei familiari anche monoparentali per fronteggiare le esigenze di accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina. Le domande da parte degli Enti locali titolari di progetti già attivi dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 19 aprile 2022. E' quanto si legge in una nota del Viminale. Verranno successivamente valutate da apposita commissione ai fini del finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Grazie alla sottoscrizione da parte del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di un apposito decreto sono stati finanziati ulteriori 470 posti nella rete Sai, nell’ambito di domande di ampliamento di progetti già presentate dagli enti locali per l’accoglienza di nuclei familiari. (Com)