Paraguay: governo presenta Fondo per stabilizzare prezzi dei combustibili

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha firmato un progetto legge che crea un Fondo di stabilizzazione dei prezzi dei combustibili. Benitez, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", ha chiesto che il testo venga votato con urgenza dal parlamento per fare fronte all'incremento del prezzo della benzina. Il fondo, afferma il governo, permetterà il finanziamento della riduzione di 500 guaranì (circa 0,065 euro) decretata dal governo al prezzo attuale del litro di benzina e diesel di tutte le marche che attualmente è intorno agli 8.000 guaranì (1,15 euro circa). La diminuzione sarà invece di 1.000 guaranì per il litro di combustibile distribuito dalla società statale Petropar, che oltre ad usufruire del contributo del Fondo di stabilizzazione aggiungerà un proprio contributo di 500 guaranì per litro. Mentre lo sconto sui prezzi della benzina avrà una vigenza di 30 giorni il Fondo rimarrà come strumento permanente da utilizzare in contesti di crisi come quello attuale, afferma la legge. (segue) (Abu)