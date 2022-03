Paraguay: governo presenta Fondo per stabilizzare prezzi dei combustibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di una rapida crescita dell'inflazione legata alla crisi Ucraina è un tema particolarmente caldo in America Latina, come si sottolinea in una pagine del blog del Fondo monetario internazionale (Fmi) dedicata agli ultimi sviluppi della crisi in Est Europa. "I prezzi degli alimenti e dell'energia sono la principale causa degli effetti collaterali, che saranno in alcuni casi sostanziali. Gli alti prezzi delle commodities sembrano poter aumentare in modo significato l'inflazione" nella regione, scrivono gli analisti del Fondo ricordando che cinque delle maggiori economia (Brasile, Messico, Cile, Colombia e Perù) già affrontano un'inflazione attorno all'8 per cento. Un contesto nel quale le Banche centrali sarannao ulteriormente chiamate a dimostrare la loro "credibilità" nella "lotta all'inflazione". (segue) (Abu)