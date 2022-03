Paraguay: governo presenta Fondo per stabilizzare prezzi dei combustibili (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2022 l’Fmi prevede un rallentamento della crescita al 2,4 per cento, in calo rispetto alla previsione di ottobre del 3 per cento. Un rallentamento, prosegue l’analisi, è inevitabile quando le economie tornano ai livelli del Pil pre-pandemia. Ma il downgrade riflette altre sfide, tra cui una crescita più lenta in Cina e negli Stati Uniti, continue interruzioni dell'offerta, condizioni monetarie e finanziarie più restrittive e l'emergere della variante Omicron. Lo scorso anno, sottolineano gli esperti dell’Fmi, è stato caratterizzato da un aumento dell'inflazione. In alcune delle maggiori economie della regione (Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù), i prezzi sono aumentati dell’8,3 per cento nel 2021, il più grande balzo in 15 anni e superiore a quello di altri mercati emergenti. (Abu)