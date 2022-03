Ucraina: Zelensky sente premier irlandese, condoglianze per morte giornalista Zakrzewski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro irlandese Micheal Martin. Come riferito dal capo dello Stato ucraino su Twitter, con il primo ministro irlandese ha "discusso di come contrastare l'aggressione e gli orribili crimini della Russia contro i civili". Zelensky "ha espresso cordoglio per l'omicidio del giornalista irlandese Pierre Zakrzewski da parte dei soldati russi". "Ringraziato per aver aiutato i cittadini dell'Ucraina"; ha aggiunto Zelensky. (Kiu)