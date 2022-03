Ucraina: Cartabia e Franco partecipano a prima riunione Task force internazionale su sanzioni più efficaci contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, hanno preso parte alla prima riunione della Task Force ministeriale, di cui fanno parte i ministri dei Paesi del G7 e dell'Australia, oltre al commissario europeo per i servizi finanziari, sulle sanzioni alla Russia. E' quanto si legge in una nota congiunta. La task force REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) è nata con l'obiettivo di adottare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto, le azioni necessarie per individuare, congelare e, ove ne ricorrano le condizioni, confiscare i beni dei soggetti e delle imprese sanzionati in connessione con la recente aggressione della Russia alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo di lavoro - continua la nota - assicurerà il coordinamento nell'attuazione delle sanzioni, attraverso un adeguato scambio di informazioni a livello internazionale. L'attività della task force si estende anche ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che forniscono sostegno materiale o finanziario al fine di aggirare le sanzioni o facilitare l'attività degli oligarchi e del governo russo.(Com)