Viminale: prorogato al 30 settembre termine ingresso extracomunitari formati all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine per presentare le istanze di conversione dei permessi di soggiorno e per l'ingresso dei cittadini extracomunitari inseriti in progetti di formazione all'estero (articolo 4, commi 1, 3 e 4 del dpcm 21 dicembre 2021. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021). La scadenza era stata precedentemente fissata al 17 marzo 2022 dal decreto flussi. E' quanto si legge sul sito Internet del ministero dell'Interno. (Rin)