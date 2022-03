Energia: Calenda, intervenire immediatamente con scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Mi pare di ravvisare una situazione molto simile a quella di inizio pandemia, in termini economici. Se non fai adesso un intervento massiccio, dopo non ci si può solo prendere carico dell'abbassamento dei costi delle materie prime, ma anche delle conseguenze delle fermate produttive delle aziende: quindi, i costi aumentano. Su questo ho una linea diversa da quella di Draghi, l'abbiamo proposta in modo molto articolato". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, che a "Zapping", su Rai Radio1, ha rilanciato la sua idea di un potente scostamento di bilancio per far fronte all'impennata dei costi dell'energia. "Bisogna intervenire immediatamente sulla differenza che c'è tra il prezzo reale dei nostri contratti ed il prezzo di mercato. Bisogna fare un lavoro che è poco conosciuto, ma fondamentale, sugli stoccaggi non solo del gas, ma anche dei cereali", ha concluso Calenda. (Rin)