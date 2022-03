Ucraina: Valentini (FI), cancellata idea che fosse possibile politica a rischio zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'invasione russa dell'Ucraina per il nostro Paese e per l'Europa, è stata definitivamente cancellata l'idea che fosse possibile una politica a rischio zero. In questo contesto, il ragionamento che ha prevalso è il seguente: 'Se non vogliamo fare la parte di semplici spettatori, il trasferimento di armi rappresenta l'unica opzione praticabile di una lunga serie". Lo ha detto Valentino Valentini, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso del dibattito dopo l'informativa urgente del Ministro degli Affari esteri sugli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. "Sono molteplici - ha sottolineato - gli scopi che sottendono la decisione non facile di dare armi all'Ucraina. Il primo: dare all'Ucraina la possibilità di continuare a sfruttare gli errori militari compiuti fino a qui dai russi, rallentando l'offensiva per cercare di portare la Russia ad uno stallo sul campo militare. Il secondo: anche se la Russia riuscirà nel suo intento di rovesciare il governo di Kiev, il punto è la facilità con la quale riuscirà a farlo: più letale ed efficace si rivelerà la difesa da parte dell'Ucraina, maggiore sarà la forza di deterrenza nei confronti di una ulteriore aggressione militare rivolta ai paesi Nato che potrebbe venire da una facile conquista. Infine - ha concluso il parlamentare -, qualora il governo di Kiev venisse sconfitto, le forniture si rivelerebbero comunque utili per dare al popolo ucraino degli strumenti per cercare di cacciare la potenza occupante attraverso la nascita di una resistenza". (Rin)