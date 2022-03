Ucraina: Valentini (FI), diplomazia unico modo per uscire da vicolo cieco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In pochi giorni abbiamo visto rovesciati trent'anni di una politica di integrazione economica globale, per cui prima che l'elemento portante della strategia di contenimento, ovvero le sanzioni economiche possano avere realmente effetto nei confronti della Russia, e non soltanto su chi le impone, ci vuole più tempo di quanto la situazione sul campo non permetta". Lo ha affermato Valentino Valentini, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso del dibattito dopo l'informativa urgente del Ministro degli Affari esteri sugli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. "Se invece - ha continuato - si aiuta a contrastare l'offensiva militare in attesa che le sanzioni comincino a mordere realmente, allora questa duplice risposta nei modi e nei tempi potrebbe rivelarsi la combinazione più efficace. Allo stesso tempo il rafforzamento della presenza Nato nei paesi limitrofi, dovrebbe servire non solo come segnale dissuasivo, ma anche per assicurare la distribuzione dell'assistenza e a rafforzare il presidio di corridoi umanitari per far fronte alla catastrofe sotto i nostri occhi. Mentre cerchiamo di ostacolare efficacemente i piani egemonici della Russia - ha sottolineato l'esponente azzurro -, dobbiamo operare sul piano parallelo della ricerca continua del dialogo, anche se il nostro animo è moralmente indignato, dobbiamo continuare a parlare con tutti, questa è l'essenza della diplomazia, lavorare costantemente per fornire vie di uscita, per non rendere la pressione insostenibile con il protrarsi del conflitto, per non trovarci in una situazione per la quale la seconda potenza nucleare sentendosi con le spalle al muro possa avere una reazione che non riusciamo neppure ad immaginare". (segue) (Rin)