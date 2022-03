Algeria: ministero Difesa crea stabilimento ricerca per efficientare sistemi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Algeria ha annunciato la creazione di un nuovo stabilimento di ricerca e sviluppo per l’efficientamento dei sistemi energetici. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero algerino. Lo stabilimento industriale nelle competenze economiche dell’Esercito algerino sotto il nome di “Stabilimento per la fabbricazione di sistemi energetici”. Dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria e posto sotto la supervisione del ministero della Difesa, questo stabilimento avrà una sede centrale situata a Miliana, nel dipartimento di Ain Defla (100 chilometri a sud ovest di Algeri), nonché filiali, unità e dipartimenti di progetti sul territorio nazionale. Le missioni principali di questa istituzione riguardano in particolare gli studi, l'ingegneria, la produzione e il rinnovamento dei sistemi energetici algerini.(Ala)