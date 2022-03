Lega: Fontana, anche in piena guerra priorità Letta è denigrare avversario politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Letta e Pedro Sanchez "parole inutili nei confronti di Matteo Salvini e degli alleati in Europa. L'abitudine della sinistra a sollevare polemiche indirizzate alla Lega ed il suo leader, non si ferma nemmeno davanti alle atrocità di una guerra ed alle sofferenze che in questi momenti stanno subendo milioni di ucraini. Le nostre priorità sono ben altre: continuare a lavorare parallelamente affinché prevalgano la diplomazia e la pace, aiutare i profughi che scappano dalla morte, superare una crisi energetica senza precedenti, supportare le famiglie italiane e tutelare il sistema produttivo del Paese, non certo denigrare l'avversario politico con inutili tweet". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Lorenzo Fontana, responsabile del dipartimento Esteri del partito. (Com)