Libano: consigliere speciale Usa Minkara incontra alte cariche governo, focus su disabilità

- La consigliere speciale per i diritti internazionali della disabilità presso il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha iniziato oggi la sua visita in Libano e ha incontrato il presidente Michel Aoun, il primo ministro Najib Miqati e il presidente del Parlamento Nabih Berri per discutere dell’inclusione delle persone con disabilità all’interno della società. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Durante l’incontro con Aoun, Minkara ha evidenziato l’importanza di “integrare le persone con disabilità nelle società in cui vivono sulla base del loro valore, e non solo per considerazioni umanitarie”. “Sono necessarie scuole aperte a tutti e non scuole ‘speciali’, affinché l’inclusione sia effettiva”, ha proseguito Minkara. La consigliere speciale ha annunciato lo scorso 11 marzo le sue prime visite internazionali e ha deciso di recarsi in Libano, suo Paese di origine, per poter incontrare i funzionari governativi e le organizzazioni. Originaria di Tripoli, nel nord del Libano e cieca dall'età di sette anni, Minkara è stata nominata consigliere dal presidente statunitense Joe Biden il 28 ottobre 2021.(Lib)