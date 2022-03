Ucraina: Biancofiore (CI), Sanchez e Letta indecenti su Salvini, Di Maio uomo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In totale sfregio del momento drammatico che il mondo sta vivendo, l'Europa in particolar modo, che richiede unione e azzeramento delle polemiche politiche, il premier spagnolo comunista Sanchez, fa sentire la sua voce solo per attaccare indecentemente il leader del centro destra italiano, Salvini e della destra francese, Le Pen". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Coraggio Italia e capogruppo in commissione Affari esteri di Montecitorio. "Ovviamente - aggiunge la parlamentare in una nota - prontamente retwittato con disprezzabile speculazione politica da Enricuccio Letta, che come sempre predica bene e razzola male. Questo atteggiamento la dice lunga sul tempismo e sulla sensibilità umana dei due compagni della sinistra europea, che non si smentisce mai. A costoro è per altro bene ricordare che Volodimir Zelensky si autodefinisce orgogliosamente populista e che nel suo programma elettorale c'era la decomunistizzazione dell'Ucraina. E a tal proposito, anche se graziati dal mainstream, diciamolo una volta per tutte fuori dai denti, che Vladimir Putin non è certamente ascrivibile nell'area politica del centro destra. Alla domanda su questa immorale e sciocca incursione di Sanchez e Letta collaterale al dramma della guerra - conclude l'esponente di Ci -, il ministro Di Maio ha risposto come un vero uomo di Stato, affermando che questo è il momento dell'unità, ovvero con un monito a tanta superficialità". (Com)